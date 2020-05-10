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2020-05-10T16:36
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В Таджикистане произошло землетрясение
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РИА Новости

В Таджикистане произошло землетрясение

16:35 10.05.2020 (обновлено: 16:36 10.05.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 10 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17.55 (15.55 мск), данных о жертвах и разрушениях пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.
"Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало", - сказала Юсуфи.
Землетрясению предшествовал сильный подземный гул, о чем сообщили пользователи соцсетей. Многие рассказали о том, что из шкафов падали посуда, книги и сильно раскачивались люстры.
Сейсмограф. Архивное фото
8 мая, 09:10
В Иране два человека погибли при землетрясении
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ДушанбеТаджикистанВ мире
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