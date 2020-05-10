В Таджикистане произошло землетрясение

ДУШАНБЕ, 10 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Землетрясение магнитудой 5 произошло недалеко от Душанбе в 17.55 (15.55 мск), данных о жертвах и разрушениях пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

"Эпицентр подземного толчка магнитудой 5 находился в пяти километрах восточнее Душанбе в районе города Вахдат", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.

"Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало", - сказала Юсуфи.