Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите нередким явлением.
По его словам, подобные инциденты происходят как с российскими, так и американскими объектами.
"Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения", — объяснил Лисов в комментарии "Московскому комсомольцу".
На этой орбите происходит пассивация, то есть слив лишних компонентов топлива и отключение аккумулятора. Если эта процедура не завершена или проведена частично, то возникает риск самопроизвольного разрушения, добавил эксперт.
Ранее о разрушении "Фрегата-СБ" заявили американские военные. По их данным, в результате образовалось 65 обломков. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердила взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного в июле 2011 года при запуске астрофизического телескопа "Спектр-Р".