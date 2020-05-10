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РИА Наука
2020-05-10T22:48
https://ria.ru/20200510/1571250438.html
Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e650932b31f331a2d6f3121777ec3b09.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

16:25 10.05.2020 (обновлено: 22:48 10.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королёве
Центр управления полетами в Королёве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите нередким явлением.
По его словам, подобные инциденты происходят как с российскими, так и американскими объектами.
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"Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения", — объяснил Лисов в комментарии "Московскому комсомольцу".

На этой орбите происходит пассивация, то есть слив лишних компонентов топлива и отключение аккумулятора. Если эта процедура не завершена или проведена частично, то возникает риск самопроизвольного разрушения, добавил эксперт.
Ранее о разрушении "Фрегата-СБ" заявили американские военные. По их данным, в результате образовалось 65 обломков. Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтвердила взрыв баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного в июле 2011 года при запуске астрофизического телескопа "Спектр-Р".
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Популярные комментарии
Держава была, есть, и будет, а вот то, что в ней творится надо заканчивать- отраслями командуют не спецы, образование загубили- творчество отсутствует, а мысли догмами и стереотипами, банки ради банков, промышленность буксует... Если и при этом мы живем, то нашу державу сложно погубить, но менять что то надо!
10 мая, 17:17
barabashkg
136101018
держава....
10 мая, 16:59
nnemetsms
356032333
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