Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите нередким явлением.

По его словам, подобные инциденты происходят как с российскими, так и американскими объектами.

"Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения", — объяснил Лисов в комментарии " Московскому комсомольцу ".

На этой орбите происходит пассивация, то есть слив лишних компонентов топлива и отключение аккумулятора. Если эта процедура не завершена или проведена частично, то возникает риск самопроизвольного разрушения, добавил эксперт.