В Ленинградской области готовят выставку "Антология самоизоляции"

Музыкант оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Илдар Жалилов репетирует на балконе своего дома. Архивное фото

Музыкант оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Илдар Жалилов репетирует на балконе своего дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Выставку "Антология самоизоляции", где будут собраны материалы жителей Выставку "Антология самоизоляции", где будут собраны материалы жителей Ленинградской области об их быте и развлечениях в период ограничений по коронавирусу , планируется открыть осенью, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"На основе собранного материала (фото и видео о жизни в режиме самоизоляции – ред.) осенью 2020 года на одной из площадок Музейного агентства (Ленинградской области – ред.) будет создана выставка – арт-инсталляция "Антология самоизоляции", которая представит картину пережитого периода через призму восприятия отдельных людей", - говорится в сообщении.

Как уточняют региональные власти, сбор фото- и видеоматериалов идет на сайте проекта "Антология самоизоляции", который реализуется при поддержке областного комитета по культуре, а также музейного агентства Ленобласти. Презентация этого проекта запланирована на 16 мая в рамках виртуальной "Ночи музеев", когда в интернете будет запущена серия роликов, в которых политики, историки, учителя и журналисты, чья профессиональная деятельность связана с Ленинградской областью, расскажут о том, как они переживают самоизоляцию, и пригласят всех желающих делиться собственным опытом.

"В наших руках сегодня возможность собрать уникальные экспонаты, ведь все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах. Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией", - считают организаторы, которые обещают открытие выставки "в шесть часов вечера после пандемии".

По данным оперштаба Ленобласти, в регионе подтверждено 1,5 тысячи случаев коронавируса. Выздоровели 423 человека, шесть скончались.