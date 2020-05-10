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2020-05-10T16:14
https://ria.ru/20200510/1571250149.html
Зюганов поручил разобраться с задержанием членов КПРФ на акции в Москве
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РИА Новости

Зюганов поручил разобраться с задержанием членов КПРФ на акции в Москве

16:14 10.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает преждевременным комментировать задержание членов партии, вышедших на акцию в центре Москвы, и добавил, что поручил разобраться в ситуации.
Ранее стало известно, правоохранители задержали на Пушкинской площади в столице 12 участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы.
"Я не буду это комментировать, я поручил нашим разобраться в чем дело... Разберемся", - сказал Зюганов.
"Для меня это (День Победы - ред.) главный праздник. Все должны исходить из того, что это праздник Победы для всех: кто политикой занимается, кто в форме дежурит, и тех, кто в Кремле сидит. Все должны помнить", - добавил лидер КПРФ.
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День ПобедыКПРФГеннадий ЗюгановМоскваОбщество
Популярные комментарии
Для КПРФ закон не писан? Люди дома сидят, берегут друг друга, а этим погулять видите ли захотелось. Интересная какая партия КПРФ.
10 мая, 16:27
И Игорь И
12000011
Правильно! Если боялись бы в 41-45 какого-то поганенького кашля, то о Победе речи и не было бы!
10 мая, 16:46
dayzzgone 1
800006
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