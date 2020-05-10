Зюганов поручил разобраться с задержанием членов КПРФ на акции в Москве

"Я не буду это комментировать, я поручил нашим разобраться в чем дело... Разберемся", - сказал Зюганов.

"Для меня это (День Победы - ред.) главный праздник. Все должны исходить из того, что это праздник Победы для всех: кто политикой занимается, кто в форме дежурит, и тех, кто в Кремле сидит. Все должны помнить", - добавил лидер КПРФ.