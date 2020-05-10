Зюганов поручил разобраться с задержанием членов КПРФ на акции в Москве

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает преждевременным комментировать задержание членов партии, вышедших на акцию в центре Москвы, и добавил, что поручил разобраться в ситуации.
Ранее стало известно, правоохранители задержали на Пушкинской площади в столице 12 участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы.
"Я не буду это комментировать, я поручил нашим разобраться в чем дело... Разберемся", - сказал Зюганов.
"Для меня это (День Победы - ред.) главный праздник. Все должны исходить из того, что это праздник Победы для всех: кто политикой занимается, кто в форме дежурит, и тех, кто в Кремле сидит. Все должны помнить", - добавил лидер КПРФ.