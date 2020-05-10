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2020-05-10T17:22
https://ria.ru/20200510/1571249885.html
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
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РИА Новости

На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера

16:03 10.05.2020 (обновлено: 17:22 10.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМакс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо). Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.
Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
"Мы с правоохранительными органами разберемся, кто это сделал. Наверняка психически нездоровый человек", — сказал Кудряков, добавив, что в Ростове-на-Дону нацисты уничтожили большую часть мирного населения.
По словам Кудрякова, это не единственная попытка вброса. "Пытались и фотографии Гитлера и прочих палачей просовывать", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что уже обратился в Томск, где находится сайт "Бессмертного полка", с просьбой удалить страницу.
В ГУ МВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что полиция "разбирается в ситуации".
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