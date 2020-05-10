На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Фотографию одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера разместили на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка", подтвердил РИА Новости координатор движения в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.
Ранее в СМИ появилась информация, что на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Гиммлера.
"Мы с правоохранительными органами разберемся, кто это сделал. Наверняка психически нездоровый человек", — сказал Кудряков, добавив, что в Ростове-на-Дону нацисты уничтожили большую часть мирного населения.
По словам Кудрякова, это не единственная попытка вброса. "Пытались и фотографии Гитлера и прочих палачей просовывать", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что уже обратился в Томск, где находится сайт "Бессмертного полка", с просьбой удалить страницу.
В ГУ МВД России по Ростовской области РИА Новости сообщили, что полиция "разбирается в ситуации".