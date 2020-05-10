В Великобритании изменили лозунг кампании по борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с "Оставайтесь дома" на "Сохраняйте бдительность", следует из сообщения на странице премьер-министра страны Бориса Джонсона в Twitter.

Как ожидается, в воскресенье вечером премьер выступит с телеобращением, в котором представит план постепенного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина. Но это будет частичным и небольшим послаблением.

"Каждый играет свою роль и помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам... Если у кого-то у вас дома есть симптомы, вам всем нужно самоизолироваться. Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни", - говорится в сообщении.

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 10, 2020

Правительство также приводит обновлённый перечень основных рекомендаций, который фактически повторяет прежний.

"Мы можем контролировать вирус, если сохраняем бдительность. Оставайтесь дома насколько возможно. Работайте из дома, если это возможно. Ограничьте контакты с другим людьми. Если вы выходите на улицу, сохраняйте дистанцию в два метра. Регулярно мойте руки", - отмечается на размещенной на странице иллюстрации.

Многие британцы выступают с критикой планов Джонсона облегчить ограничительные меры. В частности, против ослабления карантина высказывалась глава правительства Шотландии Ника Стерджен. По мнению критиков планов Джонсона, снимать и даже облегчать карантин рано, так как количество заражений и смертей от COVID-19 в стране не снижается.

Против ослабления карантина выступили почти все британские профсоюзы. По их мнению, приоритетом в данной ситуации является сохранение жизней людей, а запуск работы предприятий, транспорта и компаний, даже при сохранении дистанцирования, приведет к росту заражений. При этом в ряде сфер и отраслей - например в общественном транспорте в час пик - дистанцирование обеспечить попросту невозможно.

В субботу Британия преодолела отметку в 31 тысячу умерших от коронавируса, тогда как в марте оптимистичный сценарий ученых прогнозировал 20 тысяч смертей за всю пандемию. Сейчас правительственные эксперты прогнозируют 100 тысяч смертей до конца 2020 года в случае, если ограничительны меры будут ослаблены быстро.

Как ожидается, власти со следующей недели могут снять ограничение в один час на продолжительность занятий спортом на свежем воздухе, разрешат открыться магазинам и центрам для садоводов, объявят сроки открытия небольших магазинов и кафе с обслуживанием на улице и, возможно, разрешат прогулки на удалении от дома при сохранении социального дистанцирования и временных рамок. Также будет введена цветовая пятибалльная шкала коронавирусной угрозы, а нынешний уровень будет оценен как четвертый.