Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:33
https://ria.ru/20200510/1571248905.html
В Великобритании изменили лозунг кампании по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618273_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_123bcdc0a9e98b9e371439166c27d11a.jpg
РИА Новости

В Великобритании изменили лозунг кампании по борьбе с коронавирусом

15:33 10.05.2020
1289
© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / John Sibley
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с "Оставайтесь дома" на "Сохраняйте бдительность", следует из сообщения на странице премьер-министра страны Бориса Джонсона в Twitter.
Как ожидается, в воскресенье вечером премьер выступит с телеобращением, в котором представит план постепенного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина. Но это будет частичным и небольшим послаблением.
"Каждый играет свою роль и помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам... Если у кого-то у вас дома есть симптомы, вам всем нужно самоизолироваться. Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни", - говорится в сообщении.
Правительство также приводит обновлённый перечень основных рекомендаций, который фактически повторяет прежний.
"Мы можем контролировать вирус, если сохраняем бдительность. Оставайтесь дома насколько возможно. Работайте из дома, если это возможно. Ограничьте контакты с другим людьми. Если вы выходите на улицу, сохраняйте дистанцию в два метра. Регулярно мойте руки", - отмечается на размещенной на странице иллюстрации.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Многие британцы выступают с критикой планов Джонсона облегчить ограничительные меры. В частности, против ослабления карантина высказывалась глава правительства Шотландии Ника Стерджен. По мнению критиков планов Джонсона, снимать и даже облегчать карантин рано, так как количество заражений и смертей от COVID-19 в стране не снижается.
Против ослабления карантина выступили почти все британские профсоюзы. По их мнению, приоритетом в данной ситуации является сохранение жизней людей, а запуск работы предприятий, транспорта и компаний, даже при сохранении дистанцирования, приведет к росту заражений. При этом в ряде сфер и отраслей - например в общественном транспорте в час пик - дистанцирование обеспечить попросту невозможно.
В субботу Британия преодолела отметку в 31 тысячу умерших от коронавируса, тогда как в марте оптимистичный сценарий ученых прогнозировал 20 тысяч смертей за всю пандемию. Сейчас правительственные эксперты прогнозируют 100 тысяч смертей до конца 2020 года в случае, если ограничительны меры будут ослаблены быстро.
Как ожидается, власти со следующей недели могут снять ограничение в один час на продолжительность занятий спортом на свежем воздухе, разрешат открыться магазинам и центрам для садоводов, объявят сроки открытия небольших магазинов и кафе с обслуживанием на улице и, возможно, разрешат прогулки на удалении от дома при сохранении социального дистанцирования и временных рамок. Также будет введена цветовая пятибалльная шкала коронавирусной угрозы, а нынешний уровень будет оценен как четвертый.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
322006
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пообещал открыть британские школы после 1 июня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британия введет обязательный карантин для всех прибывающих из-за границы
Местные жители в Кенсингтонском парке Лондона, Великобритания
Британцы смогут гулять на удалении от дома и загорать в парках
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал New York Times вернуть Пулитцеровские премии
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Первый день карантина в Лондоне
Рестораны в Британии откроются не раньше июля
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
Московское метро с 12 мая откроет 48 закрытых из-за COVID-19 вестибюлей
Жители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции
Более половины японцев недовольны мерами по борьбе с коронавирусом
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Саратовские власти назвали тревожным рост заболеваемости пневмонией
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Красногорске полностью ликвидировали пожар в хосписе
02:03СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске
02:01Семенович поразила поклонников необычным фото
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
Лента новостейМолния