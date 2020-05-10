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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:48
https://ria.ru/20200510/1571248781.html
Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон
https://cdn23.img.ria.ru/images/149850/21/1498502141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_81b551400b7b23b4a7b26cd4ab41a878.jpg
РИА Новости

Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон

15:31 10.05.2020 (обновлено: 15:48 10.05.2020)
17060
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный врач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов порекомендовал продлить режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом он сообщил во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Порханов отметил, что заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По его мнению, причиной распространения инфекции стало большое количество приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост новых случаев в Краснодарском крае составляет шесть процентов, указал он.
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Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена чревата ухудшением эпидемиологической обстановки.
"Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон", — приводит его слова "Блокнот Краснодар".
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим самоизоляции до 23 мая. Он сообщил, что в регионе уже 1929 заболевших COVID-19.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заражены свыше 3,8 миллиона человек, из которых более 272 тысяч умерли.
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Общее количество инфицированных в России достигло 209 688 человек, 1915 скончались, поправились 34 306. Проведено более 5,4 миллиона тестов.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также действует пропускная система. Российские власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Ну хоть кто-то из врачей сообщил причину распространения вируса по стране.
10 мая, 16:02
АКАндрей К
1030003
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