Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный врач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов порекомендовал продлить режим самоизоляции в регионе до 15 июня. Об этом он сообщил во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Порханов отметил, что заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По его мнению, причиной распространения инфекции стало большое количество приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост новых случаев в Краснодарском крае составляет шесть процентов, указал он.
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Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена чревата ухудшением эпидемиологической обстановки.
"Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон", — приводит его слова "Блокнот Краснодар".
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим самоизоляции до 23 мая. Он сообщил, что в регионе уже 1929 заболевших COVID-19.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заражены свыше 3,8 миллиона человек, из которых более 272 тысяч умерли.
Общее количество инфицированных в России достигло 209 688 человек, 1915 скончались, поправились 34 306. Проведено более 5,4 миллиона тестов.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также действует пропускная система. Российские власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.