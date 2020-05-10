Краснодарский главврач призвал не открывать курортный сезон

Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им

Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им

Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена чревата ухудшением эпидемиологической обстановки.

Общее количество инфицированных в России достигло 209 688 человек, 1915 скончались, поправились 34 306. Проведено более 5,4 миллиона тестов.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также действует пропускная система. Российские власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.