В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции

Сотрудник правоохранительных органов РФ на блокпосте при въезде в Краснодар в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона.

"Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят не только на краевом, но и на муниципальных уровнях", - говорится в сообщении со ссылкой на решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Вводимые меры направлены "на сокращение массового нахождения граждан на территориях пляжей, туристических объектов, пешеходно-прогулочных зон, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и иных мест традиционного массового отдыха, а также на недопущение вспышек эпидемии и возникновения новых очагов".

По словам губернатора края Олега Кожемяко , которые приводятся в сообщении, участились случаи, когда в выходные дни туроператоры предлагают групповые поездки в наиболее привлекательные территории региона - в Находку , Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие районы, несмотря на введенные в крае режимы повышенной готовности и полной самоизоляции.

"Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории", – цитируются в сообщении слова главы региона.

Краевым агентством по туризму совместно с управлением МВД по региону будут организованы рейды по местам массового отдыха, говорится в сообщении.

Нарушителям режима полной самоизоляции в Приморье грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в крае с конца марта выявили почти пять тысяч нарушителей режима полной самоизоляции, из них 476 уже понесли наказание.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заболевших коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.