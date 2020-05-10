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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:30
https://ria.ru/20200510/1571248712.html
В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061765_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8fe1efb60cb9387d1aa1dd2d3f0436a9.jpg
РИА Новости

В прибрежных районах Приморья усилят контроль режима самоизоляции

15:30 10.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов РФ на блокпосте при въезде в Краснодар в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудник правоохранительных органов РФ на блокпосте при въезде в Краснодар в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Контроль соблюдения режима полной самоизоляции в Приморье будет усилен в прибрежных районах края, меры должны быть приняты до 12 мая, сообщает правительство региона.
"Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят не только на краевом, но и на муниципальных уровнях", - говорится в сообщении со ссылкой на решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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Вводимые меры направлены "на сокращение массового нахождения граждан на территориях пляжей, туристических объектов, пешеходно-прогулочных зон, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и иных мест традиционного массового отдыха, а также на недопущение вспышек эпидемии и возникновения новых очагов".
По словам губернатора края Олега Кожемяко, которые приводятся в сообщении, участились случаи, когда в выходные дни туроператоры предлагают групповые поездки в наиболее привлекательные территории региона - в Находку, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие районы, несмотря на введенные в крае режимы повышенной готовности и полной самоизоляции.
"Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории", – цитируются в сообщении слова главы региона.
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Краевым агентством по туризму совместно с управлением МВД по региону будут организованы рейды по местам массового отдыха, говорится в сообщении.
Нарушителям режима полной самоизоляции в Приморье грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в крае с конца марта выявили почти пять тысяч нарушителей режима полной самоизоляции, из них 476 уже понесли наказание.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заболевших коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоНаходкаПриморский край
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