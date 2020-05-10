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На кадрах продемонстрирована огромная открытка на колесе обозрения с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне(видео в карусели поста). ⠀ «Сегодня исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне Советского Союза. Поздравляю российский народ с праздником! Мы верим, что Россия победит все вирусы и одержит окончательную победу», — сказал один из жителей китайского города. ⠀ Праздничный логотип в Хэйхэ транслировали по обеим сторонам колеса 9 мая с 19:00 до 23:00. То есть наблюдать за проекциями могли как жители Благовещенска, так и жители Хэйхэ. ⠀ «Две великие нации Китая и России имеют глубокую дружбу. Я желаю народу Китая и России дружбу из поколения в поколение», — добавил другой горожанин. ⠀ Необычная открытка благовещенцам понравилась. В соцсетях по этому поводу горожане опубликовали множество позитивных комментариев. «Молодцы, наши соседи, не прекращают нас удивлять, спасибо!», «Какие у нас хорошие соседи!» «Браво, аплодирую стоя!», — писали жители амурской столицы.
Хэйхэ поздравил Благовещенск с 9 мая видеооткрыткой на колесе обозрения
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На набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мая - РИА Новости. Китайский город Хэйхэ, который граничит с российским Благовещенском на реке Амур, разместил видеооткрытку с логотипом 75-летия Победы на колесе обозрения на своем берегу, видеокадры разместила в Instagram администрация Благовещенска.
Логотип 75-летия победы в Великой Отечественной войне транслировали на 82-метровом колесе обозрения в Хэйхэ с 20.00 (14.00 мск) до 22.30 (16.30 мск), его могли увидеть жители обоих государств по обе стороны Амура.
Видеопоздравление включало не только демонстрацию логотипа Победы, но и обращения к соседям от жителей китайского города.
"Сегодня исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне Советского Союза. Поздравляю российский народ с праздником! Мы верим, что Россия победит все вирусы и одержит окончательную победу", - обратился к благовещенцам на русском языке житель Хэйхэ.
"Две великие нации Китая и России имеют глубокую дружбу. Я желаю народу Китая и России дружбу из поколения в поколение", - добавляет другой.
Между Благовещенском и Хэйхэ действует безвизовый режим, города проводят совместные культурные мероприятия, обмениваются детскими и женскими делегациями. Летом 2017 года власти Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян решили регулярно проводить хоккейные матчи между детскими и юношескими командами на льду реки Амур, международный турнир в январе 2020 года прошел в четвертый раз.