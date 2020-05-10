Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии

"Переговоры идут, консультации между странами-гарантами астанинского процесса продолжаются. Астанинский процесс жив, пауза в проведении различных конференций связана с распространением коронавируса в мире", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о датах встречи президентов Ирана, России и Турции.