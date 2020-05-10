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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-10T15:24
https://ria.ru/20200510/1571248577.html
Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938390_0:120:3428:2048_1036x0_80_0_0_6bd628040e90eab2f07314f1b4e3e01a.jpg
РИА Новости

Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии

15:24 10.05.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мая – РИА Новости. Иран, Россия и Турция ведут консультации по поводу проведения саммита "астанинской тройки" по Сирии, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Переговоры идут, консультации между странами-гарантами астанинского процесса продолжаются. Астанинский процесс жив, пауза в проведении различных конференций связана с распространением коронавируса в мире", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о датах встречи президентов Ирана, России и Турции.
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Он также выразил надежду, что саммит в Тегеране пройдет после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. Если этот процесс затянется, Мусави не исключил проведение онлайн-конференции, однако указал, что Иран рассчитывает на проведение очной встречи.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора поддержал идею турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, предложившего провести саммит "астанинской тройки" в формате видеоконференции. Главы МИД стран-гарантов астанинского процесса ранее уже проводили консультации в подобном формате.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииАббас МусавиНур-СултанВойна в СирииХасан РоуханиМИД ИранаСирияТегеран (город)В мире
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