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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:04
https://ria.ru/20200510/1571247854.html
Пятый самолет с военными врачами возвращается в Россию из Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570290438_0:0:1828:1029_1036x0_80_0_0_6254658011688aa0bc09df7b37cc9854.jpg
РИА Новости

Пятый самолет с военными врачами возвращается в Россию из Италии

15:04 10.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСпециалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории, развернутой на авиабазе "Орио-аль-Серио" в Италии
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории, развернутой на авиабазе Орио-аль-Серио в Италии
© Министерство обороны РФ
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Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории, развернутой на авиабазе "Орио-аль-Серио" в Италии. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 10 мая - РИА Новости. Пятый самолет ВКС России с военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"C аэродрома "Виллафранка" ... в РФ вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.
С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииВеронаИл-76ИталияВ мире
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