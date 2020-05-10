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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T21:11
https://ria.ru/20200510/1571246905.html
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570519613_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1949c4dac7470f6364c664b6adbe729c.jpg
РИА Новости

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

14:37 10.05.2020 (обновлено: 21:11 10.05.2020)
230471
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль
Санитарно-эпидемиологический контроль
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В регионе с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля его изменили на режим самоизоляции, который неоднократно продлевался.
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"Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек", - написал Кондратьев в своё Telegram-канале по итогам заседания оперштаба региона в воскресенье.
Он отметил, что в регионе не осталось ни одного "чистого" муниципалитета. Поэтому, по словам губернатора, расслабляться и пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя.
По данным властей, на Кубани за последние сутки зафиксированы 99 новых случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Как же уже бесит это слово "самоизоляция"
10 мая, 15:23
Tima Krivulya
126120214
Режим самоизоляции, как добровольно-принудительные меры - звучит очень логично)
10 мая, 15:27
Евгений 93
10051033
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