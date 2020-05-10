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75 лет Великой Победы
2020-05-10T14:26
https://ria.ru/20200510/1571246319.html
В День Победы вузы ВКС выпустили более четырех тысяч офицеров
https://cdn24.img.ria.ru/images/138453/14/1384531416_0:169:3043:1881_1036x0_80_0_0_a7abe33a37161f0a18253f503fbfe754.jpg
РИА Новости

В День Победы вузы ВКС выпустили более четырех тысяч офицеров

14:26 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчебные занятия в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
Учебные занятия в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько вузов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выпустили в День Победы более 4 тысяч офицеров, сообщили журналистам в Минобороны.
"Более 2100 курсантов и слушателей выпустила Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина в Воронеже вместе с филиалом в Челябинске. Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге выпустила более 1100 человек, из которых более 1000 выпускников, в том числе около 60 девушек, получили лейтенантские погоны", - сообщили в ведомстве.
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Еще около 400 офицеров выпустила Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в городе Твери, также выпуск 500 офицеров состоялся в высшем военном училище ПВО в Ярославле, уточнили в министерстве.
Ко всем выпускникам по видеосвязи обратился президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что армия - это гарант безопасности страны, и новоиспеченные специалисты должны понимать всю ответственность и важность своего предназначения в войсках.
Всего вузы Минобороны по всей России выпустили 9 мая более 12 тысяч молодых офицеров.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВоздушно-космические силы РоссииДень ПобедыБезопасностьОбщество
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