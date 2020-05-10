В День Победы вузы ВКС выпустили более четырех тысяч офицеров

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько вузов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выпустили в День Победы более 4 тысяч офицеров, сообщили журналистам в Минобороны.
"Более 2100 курсантов и слушателей выпустила Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина в Воронеже вместе с филиалом в Челябинске. Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге выпустила более 1100 человек, из которых более 1000 выпускников, в том числе около 60 девушек, получили лейтенантские погоны", - сообщили в ведомстве.
Ко всем выпускникам по видеосвязи обратился президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что армия - это гарант безопасности страны, и новоиспеченные специалисты должны понимать всю ответственность и важность своего предназначения в войсках.
Всего вузы Минобороны по всей России выпустили 9 мая более 12 тысяч молодых офицеров.