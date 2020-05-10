Путин: чтобы люди помнили о подвиге предков, пропаганда не нужна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Никакой пропаганды не нужно для того, чтобы россияне сохраняли память о героических подвигах своих предков во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране - "Бессмертный полк", говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
"Если не на их высоту, то настолько, чтобы мы помнили о главном", - добавил он.