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2020-05-10T14:13
https://ria.ru/20200510/1571245965.html
Путин: чтобы люди помнили о подвиге предков, пропаганда не нужна
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210287_0:173:3026:1875_1036x0_80_0_0_c2ddab950dd701eec14085764dff8fd1.jpg
РИА Новости

Путин: чтобы люди помнили о подвиге предков, пропаганда не нужна

14:13 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЭкран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Илья Питалев
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Никакой пропаганды не нужно для того, чтобы россияне сохраняли память о героических подвигах своих предков во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране - "Бессмертный полк", говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
"Если не на их высоту, то настолько, чтобы мы помнили о главном", - добавил он.
Онлайн-шествие Бессмертного полка
9 мая, 17:5875 лет Великой Победы
Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"
2021004
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинОбщество
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