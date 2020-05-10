Афганцы по случаю юбилея Победы исполнили песню "Катюша"

"В честь юбилея Победы, в память о погибших в Великой Отечественной войне здесь были исполнены легендарные песни "Катюша" и "День Победы". Под аккомпанемент национального афганского инструмента – хармуна их спели местные жители, уже знающие русский язык или только изучающие его", - рассказал агентству Некрасов.

Мероприятие прошло на территории Российского центра науки и культуры в Кабуле у монумента "шурави" и афганцам, отдавшим жизни за мир и процветание Афганистана. Этот памятник был установлен 9 мая 2017 года.

Кроме того, РЦНК совместно с российским посольством провел в онлайн-формате акцию "Бессмертный полк". Успешно проходит и акция "Георгиевская ленточка".