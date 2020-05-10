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75 лет Великой Победы
2020-05-10T13:53
https://ria.ru/20200510/1571245076.html
Афганцы по случаю юбилея Победы исполнили песню "Катюша"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1036x0_80_0_0_87162959d0c10842dc9296bc938f9fab.jpg
РИА Новости

Афганцы по случаю юбилея Победы исполнили песню "Катюша"

13:53 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Местные жители в Афганистане, знающие и изучающие русский язык, по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне исполнили песни "Катюша" и "День Победы", сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Кабуле Вячеслав Некрасов.
"В честь юбилея Победы, в память о погибших в Великой Отечественной войне здесь были исполнены легендарные песни "Катюша" и "День Победы". Под аккомпанемент национального афганского инструмента – хармуна их спели местные жители, уже знающие русский язык или только изучающие его", - рассказал агентству Некрасов.
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Мероприятие прошло на территории Российского центра науки и культуры в Кабуле у монумента "шурави" и афганцам, отдавшим жизни за мир и процветание Афганистана. Этот памятник был установлен 9 мая 2017 года.
Кроме того, РЦНК совместно с российским посольством провел в онлайн-формате акцию "Бессмертный полк". Успешно проходит и акция "Георгиевская ленточка".
"Сколько у нас было ленточек, все раздали. Афганцы с гордостью их носят, приходят и еще просят - родителям, родственникам. Принимают ее, прижимают к сердцу, с таким почтением относятся к Георгиевской ленточке", - отметил Некрасов.
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75 лет Великой ПобедыРЦНКВячеслав НекрасовДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АфганистанКабул (город)В мире
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