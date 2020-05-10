Минкомсвязь сообщила о снижении цен на вывозной рейс с Тенерифе

"Изменена стоимость перелета на рейсе #AFL2549 "Тенерифе - Барселона - Петербург - Москва". Она составит 200 евро. Всем, кто оплатил более дорогие билеты, "Аэрофлот" вернет деньги", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".

Ранее в этом же канале сообщалось, что стоимость перелета с Тенерифе в аэропорты "Шереметьево" и "Пулково" составляет около 32 тысяч рублей (почти 400 евро). Из Барселоны в Москву и Петербург билет стоит около 15 тысяч рублей.