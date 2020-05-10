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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:49
https://ria.ru/20200510/1571244978.html
Минкомсвязь сообщила о снижении цен на вывозной рейс с Тенерифе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь сообщила о снижении цен на вывозной рейс с Тенерифе

13:49 10.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777
Самолет Boeing 777
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стоимость билетов на вывозной рейс "Аэрофлота" с Тенерифе (Канарские острова, Испания) 14 мая будет 200 евро, а не около 32 тысяч рублей, как предполагалось ранее, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Изменена стоимость перелета на рейсе #AFL2549 "Тенерифе - Барселона - Петербург - Москва". Она составит 200 евро. Всем, кто оплатил более дорогие билеты, "Аэрофлот" вернет деньги", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Испания - РФ".
Ранее в этом же канале сообщалось, что стоимость перелета с Тенерифе в аэропорты "Шереметьево" и "Пулково" составляет около 32 тысяч рублей (почти 400 евро). Из Барселоны в Москву и Петербург билет стоит около 15 тысяч рублей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТенерифеАэрофлотМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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