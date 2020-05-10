В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Обсуждается возможность включения медучреждений республики в клинические исследования перспективных лекарственных препаратов, предварительно показавших эффективность в лечении COVID-19", - говорится в сообщении.
Минздрав РФ взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с COVID-19 в Дагестане, в республику уже начали поступать необходимые препараты, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.