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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:33
https://ria.ru/20200510/1571244234.html
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

13:33 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Обсуждается возможность включения медучреждений республики в клинические исследования перспективных лекарственных препаратов, предварительно показавших эффективность в лечении COVID-19", - говорится в сообщении.
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Минздрав РФ взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с COVID-19 в Дагестане, в республику уже начали поступать необходимые препараты, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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