В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

"Обсуждается возможность включения медучреждений республики в клинические исследования перспективных лекарственных препаратов, предварительно показавших эффективность в лечении COVID-19", - говорится в сообщении.

Минздрав РФ взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с COVID-19 в Дагестане, в республику уже начали поступать необходимые препараты, уточнили в пресс-службе.