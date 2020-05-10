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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:29
https://ria.ru/20200510/1571244154.html
В Ленинградской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

13:29 10.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области достигло 1,5 тысячи, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
"К 10 мая нарастающим итогом заболевших – 1500, умерших – 6", - говорится в сообщении.
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Количество выздоровевших от коронавируса в регионе составило 423 человека.
Как информирует оперштаб, за сутки в Ленобласти подтверждено 67 новых случаев заболевания, большинство из которых приходится на Всеволожский район, который, согласно статистическим данным, лидирует по распространению COVID-19 в регионе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что по результатам анализа эпидемиологической ситуации после майских праздников может быть принято решение о поэтапном смягчении ограничений по коронавирусу в благополучных районах региона. При этом меры могут ужесточаться в тех населенных пунктах, где наблюдается рост числа инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоВсеволожский районЛенинградская областьОбщество
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