В Ленинградской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Ленинградской области достигло 1,5 тысячи, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
"К 10 мая нарастающим итогом заболевших – 1500, умерших – 6", - говорится в сообщении.
Количество выздоровевших от коронавируса в регионе составило 423 человека.
Как информирует оперштаб, за сутки в Ленобласти подтверждено 67 новых случаев заболевания, большинство из которых приходится на Всеволожский район, который, согласно статистическим данным, лидирует по распространению COVID-19 в регионе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что по результатам анализа эпидемиологической ситуации после майских праздников может быть принято решение о поэтапном смягчении ограничений по коронавирусу в благополучных районах региона. При этом меры могут ужесточаться в тех населенных пунктах, где наблюдается рост числа инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.