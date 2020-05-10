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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:59
https://ria.ru/20200510/1571243668.html
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199093_0:129:3182:1919_1036x0_80_0_0_ec71d6ea2429ce53907e77e5078e54f8.jpg
РИА Новости

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

13:12 10.05.2020 (обновлено: 14:59 10.05.2020)
143749
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ученые из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) обнаружили значительную корреляцию между высокой смертностью от коронавирусной инфекции и дефицитом витамина D.
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
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К таким же выводам ранее пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их наблюдения базировались на сопоставлении среднего содержания витамина D в крови у жителей 20 европейских стран.
Авторы новой научной работы уверены, что разница в показателях смертности не объясняется качеством системы здравоохранения, возрастным составом населения или объемами тестирования.
По словам руководителя группы, профессора биомедицинской инженерии Вадима Бэкмана, север Италии находится среди лидеров по качеству медицины, но смертей от коронавируса там все равно больше, чем в других регионах и странах. Кроме того, уровень смертности разнится внутри одной возрастной группы. Анализ также показал, что различия сохраняются даже при сопоставлении стран с примерно одинаковым количеством сделанных тестов.
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В то же время связь смертности от COVID-19 с дефицитом витамина D остается значительной при сравнении пациентов из самых разных групп. Исследователи предполагают, что воспалительный процесс ускоряется из-за "цитокинового шторма" — гиперреакции иммунной системы на раздражитель. Он способен разрушить легкие, а также спровоцировать острый респираторный синдром и смерть.
"Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом", — приводит портал Medical Xpress слова ученого.
Исследователи отмечают, что витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не позволяя становиться гиперактивным и опасным для организма.

"Наш анализ показывает, что контроль уровня витамина D у пациентов позволил бы сократить смертность от коронавируса примерно наполовину. Эта мера не подходит для профилактики заражения, но могла бы быть полезной, когда нужно снизить риск осложнений и предотвратить летальный исход у уже зараженных", — пишут авторы работы.

Ученые предположили, что выявленная ими связь частично объясняет, почему дети реже умирают от COVID-19: у них еще не полностью сформировался приобретенный иммунитет, который у взрослых обеспечивает "вторую линию обороны" от патогенов, но в то же время может быть опасным для организма.
Авторы работы также предупредили, что передозировка витамина D чревата побочными эффектами. Оптимальную дозу вещества для борьбы с COVID-19 ученые еще не определили ввиду недостаточного количества данных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаСеверо-Западный университетИталияИспания
Популярные комментарии
Выглядит странно, учитывая что у жителей Италии проблем с синтезом витамина D, а также его содержанием в пище гораздо меньше чем например у жителей РФ
10 мая, 13:18
Sergey Popov
2810011
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