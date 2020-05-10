В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19

Общее число жертв достигло 26 621 человек. За последние 24 часа выявлен 621 случай заражения, выздоровели 2214 человека. Таким образом, число выявленных при помощи тестов ПЦР случаев заболевания с начала эпидемии составило 224 390 человек, из них выздоровели 136 166. Число активных случаев составляет менее 62 тысяч человек.