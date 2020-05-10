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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:46
https://ria.ru/20200510/1571242576.html
В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19

12:35 10.05.2020 (обновлено: 12:46 10.05.2020)
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
МАДРИД, 10 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки снизилось до 143 человек – это самый низкий показатель с 18 марта, когда умерли 107 человек, следует из данных министерства здравоохранения.
Общее число жертв достигло 26 621 человек. За последние 24 часа выявлен 621 случай заражения, выздоровели 2214 человека. Таким образом, число выявленных при помощи тестов ПЦР случаев заболевания с начала эпидемии составило 224 390 человек, из них выздоровели 136 166. Число активных случаев составляет менее 62 тысяч человек.
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Среди всех выявленных случаев с начала эпидемии – 48 046 медики.
Днем ранее жертвами коронавируса за сутки стали 179 человек, было выявлено 604 новых случаев заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перейдет с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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