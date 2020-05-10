В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

"Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности, предусмотрен штраф 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении на официальной странице комитета по вопросам законности "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.