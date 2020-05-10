В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Ранее ограничительные меры, введенные в Петербурге в рамках режима повышенной готовности, продлили до 31 мая из-за роста количества инфицированных коронавирусом. При этом власти обязали горожан с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе на улице, в магазинах и общественном транспорте. Продажа масок и перчаток будет обеспечена, в частности, в вестибюлях станций Петербургского метрополитена.
"Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности, предусмотрен штраф 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении на официальной странице комитета по вопросам законности "ВКонтакте".
Как уточняет ведомство, штрафы будут назначаться на основании статьи городского закона об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за нарушение требований режима повышенной готовности.
"За майские праздники уровень самоизоляции упал", - констатирует комитет по законности Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.
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