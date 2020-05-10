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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T14:16
https://ria.ru/20200510/1571242336.html
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
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РИА Новости

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

12:32 10.05.2020 (обновлено: 14:16 10.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку парадной в Санкт-Петербурге
Сотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку парадной в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку парадной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Ранее ограничительные меры, введенные в Петербурге в рамках режима повышенной готовности, продлили до 31 мая из-за роста количества инфицированных коронавирусом. При этом власти обязали горожан с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе на улице, в магазинах и общественном транспорте. Продажа масок и перчаток будет обеспечена, в частности, в вестибюлях станций Петербургского метрополитена.
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"Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности, предусмотрен штраф 4 тысячи рублей", - говорится в сообщении на официальной странице комитета по вопросам законности "ВКонтакте".
Как уточняет ведомство, штрафы будут назначаться на основании статьи городского закона об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за нарушение требований режима повышенной готовности.
"За майские праздники уровень самоизоляции упал", - констатирует комитет по законности Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Штрафы это конечно замечательно. Но подовляющее большинство людей купят себе одну маску и будут ходить в ней месяц, следовательно пользы от такой маски не будет, а вреда масса
10 мая, 12:35
Николай Негодник
16840116
Придется толпой полицаев щемить
10 мая, 12:46
Иван Сыслоев
971514212
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