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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T13:12
https://ria.ru/20200510/1571242105.html
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ
https://cdn22.img.ria.ru/images/152151/05/1521510513_0:195:3072:1923_1036x0_80_0_0_fd7649bcfb2f10f1b0d344486e90bcf6.jpg
РИА Новости

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

12:17 10.05.2020 (обновлено: 13:12 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФедеральный общественный наблюдатель перед началом ЕГЭ
Федеральный общественный наблюдатель перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Они предполагают зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и обработку рук.
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Комментируя предложение ассоциации "Глобальные университеты" провести ЕГЭ только для поступающих в вузы, Глушко отметил, что ЕГЭ в принципе нужен только таким выпускникам, а тем, кто собирается продолжить обучение в колледжах, этот экзамен не требуется.
"По поводу переноса ЕГЭ — пока решений о переносе нет. <...> Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две", — добавил он.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12-го числа: он подчеркнул, что сейчас проведение экзаменов планируют начать 8 июня. В Рособрнадзоре, в свою очередь, заявили, что рассматривают возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
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По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 209 тысяч, более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 погибли.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
ОГЭ и ЕГЭ пора отменять, а баллы начислять по текущим оценкам за год. Экзамены являются дополнительными вредными раздражителями нервной системы. Элементы везения и невезения не отражают фактического набора полученных знаний. Иногда разгильдяям везёт, а хорошистам и отличникам нет. В институты, на платной основе, принимать всех желающих и через год, полтора естественный отбор сам определит кому учиться дальше. Почему провалившим экзамены разрешают пересдавать только через год, а не через полмесяца, месяц. На разумной платной основе, ко взяткам не имеющей отношения, формировать группу желающих и тогда они успеют поступить в институты.
10 мая, 13:37
Николай Гайдуков
56010729
Отменить?! Ах нет, не интересно..
10 мая, 12:19
Антон М
3092104
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