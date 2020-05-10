Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Они предполагают зигзагообразную рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и обработку рук.
Комментируя предложение ассоциации "Глобальные университеты" провести ЕГЭ только для поступающих в вузы, Глушко отметил, что ЕГЭ в принципе нужен только таким выпускникам, а тем, кто собирается продолжить обучение в колледжах, этот экзамен не требуется.
"По поводу переноса ЕГЭ — пока решений о переносе нет. <...> Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две", — добавил он.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12-го числа: он подчеркнул, что сейчас проведение экзаменов планируют начать 8 июня. В Рособрнадзоре, в свою очередь, заявили, что рассматривают возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения.
Пандемия COVID-19
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 209 тысяч, более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 погибли.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.