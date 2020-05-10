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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:31
https://ria.ru/20200510/1571240480.html
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480092_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_df041e9f2cee247835e6e663f59a1123.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи

11:31 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи, при этом выздоровели 1647 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 7404 случаев заражения COVID-19. Умерло 53 человека. Выздоровело 1674 человека", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 9182 человека. На карантине находятся 3960 человек, из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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