Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 7404 случаев заражения COVID-19. Умерло 53 человека. Выздоровело 1674 человека", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 9182 человека. На карантине находятся 3960 человек, из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.