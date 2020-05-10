Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 7,4 тысячи, при этом выздоровели 1647 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 7404 случаев заражения COVID-19. Умерло 53 человека. Выздоровело 1674 человека", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 9182 человека. На карантине находятся 3960 человек, из них 186 - в обсерваторе, 991 - на самоизоляции, 2783 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.