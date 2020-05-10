Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на кремлевских приемах

"При Борисе Николаевиче Ельцине было наследие, скажем так, советского прошлого: заливные поросята и осетры, потом, при Путине, это продолжалось, но уже ввели что-то более современное… Просто в мире все меняется и существуют определенные стандарты. Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции", — говорит шеф-повар.