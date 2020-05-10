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2020-05-10T14:13
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Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на кремлевских приемах
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РИА Новости

Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на кремлевских приемах

11:06 10.05.2020 (обновлено: 14:13 10.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на приеме в честь выпускников военных академий в Кремле
Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных академий в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных академий в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Советская традиция подавать заливных поросят и осетров на торжественном приеме от имени главы государства уходит в прошлое, сегодня в Кремле равняются на мировые стандарты, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
"При Борисе Николаевиче Ельцине было наследие, скажем так, советского прошлого: заливные поросята и осетры, потом, при Путине, это продолжалось, но уже ввели что-то более современное… Просто в мире все меняется и существуют определенные стандарты. Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции", — говорит шеф-повар.
Кроме этого, по словам Бухарова, поддерживать старые традиции сложно технологически — нужно иметь спецоборудование для подогрева, да и большой штат официантов никто постоянно не держит — их надо пригласить и провести с ними тренинги.
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