Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Москве (5551), Подмосковье (1133) и Санкт-Петербурге (414), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за последние сутки в России подтверждены 11 012 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 5551, Московская область - 1133, Санкт-Петербург - 414", - говорится в сообщении.
Также 262 случая были зафиксированы в Нижегородской области, 139 - в Свердловской, 119 - в Волгоградской.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.