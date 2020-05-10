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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:44
https://ria.ru/20200510/1571238821.html
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

10:44 10.05.2020
1946
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Москве (5551), Подмосковье (1133) и Санкт-Петербурге (414), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за последние сутки в России подтверждены 11 012 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
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"Распределение по субъектам: Москва - 5551, Московская область - 1133, Санкт-Петербург - 414", - говорится в сообщении.
Также 262 случая были зафиксированы в Нижегородской области, 139 - в Свердловской, 119 - в Волгоградской.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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