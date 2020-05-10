Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве

По данным штаба, за последние сутки в России подтверждены 11 012 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.

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"Распределение по субъектам: Москва - 5551, Московская область - 1133, Санкт-Петербург - 414", - говорится в сообщении.

Также 262 случая были зафиксированы в Нижегородской области, 139 - в Свердловской, 119 - в Волгоградской.