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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:05
https://ria.ru/20200510/1571238789.html
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571153889_0:255:3185:2047_1036x0_80_0_0_50601e19e9dddfff3fcf37baa246b1db.jpg
РИА Новости

В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом

10:43 10.05.2020 (обновлено: 11:05 10.05.2020)
29529
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрирован 5551 новый случай, в Подмосковье — 1133, в Санкт-Петербурге — 414. При этом у 4674 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 88 пациентов.
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Накануне сообщалось о 10 817 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 209 688, из них более 34 тысяч вылечились, 1915 человек скончались.

Распространение коронавирусной инфекции

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч погибли.
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В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило четыре миллиона человек, 279 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия, Великобритания. Россия в этом списке заняла пятое место, обогнав Францию, Германию, Бразилию, Турцию, Иран и Китай.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать. Пока что в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, введена система электронных пропусков. Со следующей недели жителей столицу обяжут носить медицинские маски в транспорте, магазинах и на рабочих местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
Популярные комментарии
Через неделю увидим цифры))) Увидим как люди отметили майские праздники)
10 мая, 10:47
Oleg Potapov
710315
Самоизоляция сократила контакты. Но. Работают магазины, транспорт, медицинские учреждения, службы обеспечения, полиция и другие силовые структуры. Так что ситуация будет развиваться только в виде роста заболевания коронавирусом.
10 мая, 10:56
sizif8
320216
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