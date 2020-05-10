В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрирован 5551 новый случай, в Подмосковье — 1133, в Санкт-Петербурге — 414. При этом у 4674 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 88 пациентов.
Накануне сообщалось о 10 817 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 209 688, из них более 34 тысяч вылечились, 1915 человек скончались.
Распространение коронавирусной инфекции
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило четыре миллиона человек, 279 тысяч умерли, выздоровели 1,3 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия, Великобритания. Россия в этом списке заняла пятое место, обогнав Францию, Германию, Бразилию, Турцию, Иран и Китай.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать. Пока что в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, введена система электронных пропусков. Со следующей недели жителей столицу обяжут носить медицинские маски в транспорте, магазинах и на рабочих местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.