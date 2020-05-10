Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 83, до 1249, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 10 мая 2020 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1249 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 266 случаев COVID-19, Владимире - 229, Ковровском районе - 121, Муроме - 118, в Гусь-Хрустальном районе - 115, Александровском - 111, Кольчугинском - 71.
Тринадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 100 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.