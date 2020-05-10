Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:34
https://ria.ru/20200510/1571238418.html
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249

10:34 10.05.2020
4836
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты в выходном шлюзе госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 83, до 1249, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 10 мая 2020 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1249 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 266 случаев COVID-19, Владимире - 229, Ковровском районе - 121, Муроме - 118, в Гусь-Хрустальном районе - 115, Александровском - 111, Кольчугинском - 71.
Тринадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 100 пациентов.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МуромГусь-ХрустальныйВладимирВладимирская областьКовровский район
Рекомендуем
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Медик карантинного центра в Коммунарке
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Путин рассказал о национальной идее в России
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Мужчина, нарушивший самоизоляцию во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Галвестоне, США
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных академий в Кремле
Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
Отдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе
Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в 2020 году
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19
11:17В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом
11:14Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
Лента новостейМолния