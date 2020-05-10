Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181

Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.

"За последние сутки в ДНР выявлен 1 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 181: на лечении 149, выписаны 27, летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.