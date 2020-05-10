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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:31
https://ria.ru/20200510/1571238287.html
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199068_0:98:3290:1949_1036x0_80_0_0_b3421ed6b809cd0c4ac3ae53a9f69a73.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181

10:31 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике увеличилось до 181, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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"За последние сутки в ДНР выявлен 1 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 181: на лечении 149, выписаны 27, летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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