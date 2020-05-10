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2020-05-10T10:16
https://ria.ru/20200510/1571237764.html
В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню
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РИА Новости

В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню

10:16 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 мая - РИА Новости. Власти Алма-Аты извинились перед ветераном, которого 9 мая не пустили к Вечному огню в закрытом на карантин парке, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города.
В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором пожилой мужчина в военной форме с гвоздиками пришел в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, где расположен Мемориал Славы и Вечный огонь. Все парки и скверы в Казахстане закрыты на карантин из-за коронавируса и мужчину к мемориалу не пустили. Авторы видео просили полицию пропустить мужчину, утверждая, что он ветеран, но правоохранители не сделали этого. На кадрах видно, что мужчина отдает букет цветов молодому человеку в гражданской одежде и уходит. По данным казахстанских СМИ, на видео изображен 89-летний ветеран Иван Абдулов.
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"Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу", - сказал заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков, видео с извинениями распространила пресс-служба администрации города.
Власти города все-таки пропустили ветерана к мемориалу и вместе с ним возложили цветы к Вечному огню.
В Казахстане подтверждено более 5 тысяч случаев коронавируса, 31 из них с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев продлил режим чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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