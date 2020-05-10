В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню

Ветераны получили более 40 тысяч писем в рамках акции "Письмо победы"

Ветераны получили более 40 тысяч писем в рамках акции "Письмо победы"

"Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу", - сказал заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков, видео с извинениями распространила пресс-служба администрации города.