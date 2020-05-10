Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
"Никаких запрещенных продуктов нет. Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня - большая тарелка, маленькая порция", - рассказал Бухаров.
Обсуждение блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с Комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу. Если же среди гостей ожидаются мусульмане или иудеи, в блюдах не используется свинина, говорит собеседник агентства.