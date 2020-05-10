Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

"Никаких запрещенных продуктов нет. Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня - большая тарелка, маленькая порция", - рассказал Бухаров.