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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T08:59
https://ria.ru/20200510/1571236165.html
Третья колонна российских военных, помогавших Италии, улетит домой 10 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569788717_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_d56c3cc0150c39986664d075b322519d.jpg
РИА Новости

Третья колонна российских военных, помогавших Италии, улетит домой 10 мая

08:59 10.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Архивное фото
БЕРГАМО (Италия), 10 мая - РИА Новости. Третья колонна с военными и техникой МО РФ, помогавшими Италии в борьбе с коронавирусом, выдвинулась из Бергамо на аэродром Вероны, сообщает Минобороны России.
"Третья колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром "Виллафранка" города Вероны", - говорится в сообщении.
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре.
8 мая, 19:36Распространение нового коронавируса
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Отмечается, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Россию личный состав и технику. 10 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.
С 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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