Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ , которые получили образование с учетом сирийского опыта, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Министр обороны отметил, что завершение учебы слушателей академии в этом году приурочено ко Дню Победы , что является "высочайшей честью".

"Закончить ведущий вуз в День Великой Победы - высочайшая честь. Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту её национальных интересов", - сказал министр, вручая дипломы.

Он отметил, что академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации.

"В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", - подчеркнул глава военного ведомства.

Он напомнил, что в разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного военного сотрудничества.

Глава Минобороны также подчеркнул, в образовательном процессе в академии "успешно используется боевой опыт в борьбе с международным терроризмом".

Военная академия Генштаба является государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня. Выпускники академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в органах государственной власти и управления России, а также в управленческих структурах ряда зарубежных стран.