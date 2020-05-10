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2020-05-10T08:08
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Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба
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РИА Новости

Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба

08:08 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Министр обороны отметил, что завершение учебы слушателей академии в этом году приурочено ко Дню Победы, что является "высочайшей честью".
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"Закончить ведущий вуз в День Великой Победы - высочайшая честь. Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту её национальных интересов", - сказал министр, вручая дипломы.
Он отметил, что академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации.
"В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение", - подчеркнул глава военного ведомства.
Он напомнил, что в разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного военного сотрудничества.
Глава Минобороны также подчеркнул, в образовательном процессе в академии "успешно используется боевой опыт в борьбе с международным терроризмом".
Военная академия Генштаба является государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня. Выпускники академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в органах государственной власти и управления России, а также в управленческих структурах ряда зарубежных стран.
Академия проводит фундаментальные и прикладные научные исследования проблем военной науки, военной политики, обеспечения безопасности государства, практических вопросов строительства, подготовки, применения и обеспечения Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
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