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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:46
https://ria.ru/20200510/1571233357.html
В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом

04:46 10.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 34 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 874, выздоровели 9610, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Уже около трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы. 6 мая это число опускалось до нуля человек внутри страны при двух зараженных, задержанных на карантинном досмотре. Более 30 зараженных за день последний раз фиксировали 12 апреля.
Но по данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 26 из 34 новых случаев имеют локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, шесть в центральной провинции Кёнгидо, три в Инчхоне, еще по два в городе Тэгу и провинции Чунчхон-Пукто. Один зараженный появился на острове Чеджу, шесть выявили в ходе карантинного досмотра на границе.
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Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон. По подсчетам властей, с ним контактировали не менее чем 1,9 тысячи человек, у 27 из них уже подтвердили COVID-19.
Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 42 человека, общее число выздоровевших выросло до 9610, что составляет более 88%. Анализы 10 128 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 642 тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не увеличивается уже три дня и составляет 256, при этом 178 из них погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
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Общее число зараженных в Сеуле возросло до 663 человек, в Тэгу – до 6861 человека, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 694 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 141 случай. Более 5,2 тысячи человек (48,1%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1127 случаев завезли из-за границы, из них 89 обнаружены за последние две недели и составляют 73% от общего числа зараженных за этот период. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 476 зараженных.
Не менее чем у 376 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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