Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T06:57
https://ria.ru/20200510/1571232938.html
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232902_0:0:768:432_1036x0_80_0_0_30b2fef43adad1544c2ef8b1b4cc6b32.jpg
РИА Новости

В Британии опубликовали последние сообщения нацистов

03:31 10.05.2020 (обновлено: 06:57 10.05.2020)
29896
© Фото : gchq.gov.ukВ Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
© Фото : gchq.gov.uk
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Центр правительственной связи Великобритании опубликовал сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, содержатся последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
Сообщение было отправлено утром 7 мая 1945 года: "Британские солдаты вошли в Куксхафен (портовый город на берегу Северного моря — прим. ред.) в 14.00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель".
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
02:2875 лет Великой Победы
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Сообщение перехватили сотрудники британской Правительственной школы кодов и шифров.
В другом перехваченном ранее послании говорилось: "Закрытие связи навсегда – всего наилучшего – до свидания".
За несколько дней до этого, 4 мая, было перехвачено другое сообщение. В нем немецкий солдат, который находился на датском побережье, спросил по радиосвязи, есть ли у кого-то сигареты. Ему ответили, что их нет.
Ранее историк отечественных спецслужб, автор многочисленных статей и книг о радиоиграх Владимир Макаров рассказал РИА Новости, что радиоигры, проведенные органами государственной безопасности СССР в ходе Великой Отечественной войны, свели на нет работу германской разведки против Советского Союза и стали весомым вкладом в Победу.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.
334176427
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияГерманияЕвропа
Рекомендуем
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния