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2020-05-10T07:16
https://ria.ru/20200510/1571232796.html
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
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РИА Новости

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

03:17 10.05.2020 (обновлено: 07:16 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКулинарные курсы приготовления еды совместно с изучением иностранного языка
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
"Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач", - сказал Бухаров в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.
Также, по его словам, иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу", - рассказал собеседник агентства.
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РоссияФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Больше и написать то и нечем.Меня мало интересует его причуды.В стране барак полный.
10 мая, 04:11
АСАлександр Сафронов
1910007
Супер жизнь👍
10 мая, 03:27
А Александр Зайцев
401108
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