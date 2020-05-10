Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач", - сказал Бухаров в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.