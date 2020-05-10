Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.
Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.
В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.
В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.
Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.
Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.
Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.
Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.
Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.
Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.
Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.
Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.
Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.
Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.
В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.
В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.
Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.
Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.
В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.
В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.
В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.
Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.
Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.
Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.
Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.
В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.
Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.
Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.
Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.
Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.
Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.
В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.
Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.
В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.
В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.
Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.