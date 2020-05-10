Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

"Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии. Вы, офицеры России, - наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине. Вам предстоит большая и ответственная работа", - говорится в поздравлении.

По словам главы государства, это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. Это огромная честь и ответственность – начинать отсчет своей будущей службы в священный для нас день - 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы, отдают дань благодарности и уважения бессмертному подвигу советского народа, мужеству и доблести солдат и командиров Красной армии, которые отстояли Отечество, сокрушили нацизм, спасли человечество от рабства и истребления.