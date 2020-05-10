Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T00:52
https://ria.ru/20200510/1571231905.html
Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571209926_0:96:2934:1746_1036x0_80_0_0_a939a19a0dfa1762cea6e24c7f1d2071.jpg
РИА Новости

Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

00:52 10.05.2020
363
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также с успешным завершением учебы, выразив уверенность, что они всегда будут держать равнение на поколение победителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии. Вы, офицеры России, - наследники Великой Победы и, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей, как и они, честно и преданно служить Родине. Вам предстоит большая и ответственная работа", - говорится в поздравлении.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Вчера, 23:4975 лет Великой Победы
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
По словам главы государства, это всегда рубежное, памятное событие в жизни каждого офицера. Это огромная честь и ответственность – начинать отсчет своей будущей службы в священный для нас день - 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы, отдают дань благодарности и уважения бессмертному подвигу советского народа, мужеству и доблести солдат и командиров Красной армии, которые отстояли Отечество, сокрушили нацизм, спасли человечество от рабства и истребления.
"В этот знаменательный день хочу передать слова благодарности вашим наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил вас "науке побеждать", быть верными неписаным законам воинской чести и товарищества. Уверен, что вы также навсегда сохраните к своим преподавателям чувство глубокого уважения и признательности", - добавил президент.
Президент также пожелал успехов в почетном и благородном деле ратного служения отечеству, здоровья и счастья близким.
Небо в огнях. Салют в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

Салют в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы
1 из 14

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

Салют в Новосибирске в честь 75-летия Победы
2 из 14

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Волгограде
3 из 14

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
4 из 14

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
5 из 14

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

Салют в честь 75-летия Победы на фоне Московского международного делового центра Москва-Сити
6 из 14

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
7 из 14

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
8 из 14

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
9 из 14

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
10 из 14

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
11 из 14

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
12 из 14

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
13 из 14

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
14 из 14

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 14

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 14

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 14

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1520014
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Президент РФ Владимир Путин
Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин
Владимир Путин
Путин пообещал обеспечить достойные условия жизни военных
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы
Салют в Москве в честь 75-летия Победы
Москвичи соблюдали режим самоизоляции во время праздничного салюта
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Программирование
​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
Кулинарные курсы приготовления еды совместно с изучением иностранного языка
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
Молодожены
Минюст просят разъяснить, когда браки можно будет заключать дистанционно
Медицинские работники
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию
Галерея Уффици
Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния