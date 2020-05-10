Владельцы дальневосточных гектаров выращивают дикоросы на самоизоляции

Коронавирус высвободил для нас дополнительное время, дал фору, чтобы развивать проект. У всех работа, дела, суета, и приходится выкраивать время для занятия своим делом. Сейчас же удалось сконцентрировать силы. Вообще, я житель Владивостока, но неподалеку от гектаров у меня жилой дом в селе Новороссия, так что сейчас мы самоизолируемся там. Но и на участке уже есть домик, где живет сторож", – рассказывает получатель "дальневосточного гектара" и одна из руководителей проекта Елена Андреева.