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2020-05-10T08:00
https://ria.ru/20200510/1571157852.html
Владельцы дальневосточных гектаров выращивают дикоросы на самоизоляции
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РИА Новости

Владельцы дальневосточных гектаров выращивают дикоросы на самоизоляции

08:00 10.05.2020
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© РИА Новости / Михаил КухтаревЦветение иван-чая
Цветение иван-чая
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На 30 гектарах в Приморском крае команда единомышленников работает над проектом по разведению, сбору и обработке дикоросов даже в разгар пандемии. Идейный вдохновитель рассказала, как участники проекта используют время на самоизоляции и что удалось сделать.

Коронавирус высвободил для нас дополнительное время, дал фору, чтобы развивать проект. У всех работа, дела, суета, и приходится выкраивать время для занятия своим делом. Сейчас же удалось сконцентрировать силы. Вообще, я житель Владивостока, но неподалеку от гектаров у меня жилой дом в селе Новороссия, так что сейчас мы самоизолируемся там. Но и на участке уже есть домик, где живет сторож", – рассказывает получатель "дальневосточного гектара" и одна из руководителей проекта Елена Андреева.

На данный момент на гектарах неподалеку от села Новороссия разместилась плантация иван-чая, проведена посадка ели, лиственницы, кедра, жимолости и других таежных растений. Из инфраструктурных достижений на участке удалось проложить дорогу, провести электричество и оборудовать временное жилище. Кроме того, сейчас завершается обустройство пруда и приобретается необходимая техника: трактор, генератор, ямобур, культиватор, газонокосилки, говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития.
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Отметим, уже этой весной команде удалось получить ощутимые плоды своих трудов: собрано около 400 литров березового сока в роще, также посажено 120 саженцев будущего плодового сада, 45 калин, 35 кустов смородины и 25 – боярышника.

Кроме того, сделали посадки лип, берез и плакучих ив. Продолжаем работы по осушению некоторых участков. В ближайших планах – начать строительство домиков для туристов и обустройство сушильни для трав", – рассказала Елена.

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Хорошие новостиНовороссияХорошие новостиДальневосточный гектарПриморский край
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