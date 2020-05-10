На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны

В тылу женщинам было не многим легче, чем на фронте. Трудиться на заводах приходилось за себя и за ушедшего на фронт мужчину, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить детей. Работа на оборонном заводе позволяла получить неплохое продовольственное снабжение. "Иждивенческий" паек — куда хуже.