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2020-05-10T09:45
https://ria.ru/20200510/1569651745.html
На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650455_0:202:2956:1865_1036x0_80_0_0_ac20e93b12ba19e4a8ef72c9d1f428ab.jpg
РИА Новости

На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны

09:45 10.05.2020
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В годы Великой Отечественной войны многие женщины сражались наравне с мужчинами, а те, кто остался в тылу, работали на заводах за себя за ушедших на фронт мужей, вели хозяйство и растили детей. Летчицы, медсестры, снайперы, связистки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости

Женские авиационные соединения появились в Красной Армии в 1941 году. Боевой путь 586 истребительного полка под командой знаменитой летчицы Марины Расковой повторил основные сражения Великой Отечественной: Подмосковье — Саратов и Сталинград — Воронеж и Курск — Житомир — Европа.

Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны
1 из 20

Женские авиационные соединения появились в Красной Армии в 1941 году. Боевой путь 586 истребительного полка под командой знаменитой летчицы Марины Расковой повторил основные сражения Великой Отечественной: Подмосковье — Саратов и Сталинград — Воронеж и Курск — Житомир — Европа.

© РИА Новости
© РИА Новости

Военная профессия санинструктора для девушек была куда более массовой, чем летные специальности. Это одна из самых тяжелых на фронте работ — на переднем крае, при дефиците медикаментов и отсутствии механизации.

Санинструктор Валя Грибкова эвакуирует раненого с поля боя
2 из 20

Военная профессия санинструктора для девушек была куда более массовой, чем летные специальности. Это одна из самых тяжелых на фронте работ — на переднем крае, при дефиците медикаментов и отсутствии механизации.

© РИА Новости
© РИА Новости / Иван Шагин

В тылу женщинам было не многим легче, чем на фронте. Трудиться на заводах приходилось за себя и за ушедшего на фронт мужчину, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить детей. Работа на оборонном заводе позволяла получить неплохое продовольственное снабжение. "Иждивенческий" паек — куда хуже.

Готовые мины на одном из московских заводов. 1942 год
3 из 20

В тылу женщинам было не многим легче, чем на фронте. Трудиться на заводах приходилось за себя и за ушедшего на фронт мужчину, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить детей. Работа на оборонном заводе позволяла получить неплохое продовольственное снабжение. "Иждивенческий" паек — куда хуже.

© РИА Новости / Иван Шагин
© РИА Новости / Из личного архива Е.Жигуленко

Бесстрашных летчиц немцы прозвали "ночными ведьмами" — их самолеты с заглушенным для маскировки двигателем издавали тихий шелест, похожий на звук метлы.

На фото — летчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза.

Евгения Жигуленко, лётчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков
4 из 20

Бесстрашных летчиц немцы прозвали "ночными ведьмами" — их самолеты с заглушенным для маскировки двигателем издавали тихий шелест, похожий на звук метлы.

На фото — летчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза.

© РИА Новости / Из личного архива Е.Жигуленко
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Девушки-снайперы, как и летчицы, были элитой. Их служба считалась почетной — не в последнюю очередь из-за опасности: снайперов противник стремился не просто нейтрализовать, а уничтожить.

Девушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войны
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Девушки-снайперы, как и летчицы, были элитой. Их служба считалась почетной — не в последнюю очередь из-за опасности: снайперов противник стремился не просто нейтрализовать, а уничтожить.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Владимир ГребневГруппа девушек-снайперов, добровольцев Красной Армии. 2-ой Прибалтийский фронт.
Группа девушек-снайперов, добровольцев Красной Армии. 2-ой Прибалтийский фронт
6 из 20
Группа девушек-снайперов, добровольцев Красной Армии. 2-ой Прибалтийский фронт.
© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Анна Тихомирова

Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили техниками и инженерами.

Оператор Нина Словохотова (слева) и штурман авиаполка Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения
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Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили техниками и инженерами.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
© РИА Новости / В. Тихомиров

Женское лицо было у многих соединений ПВО.

Сержант Лиза Терехова пополняет боекомплект. 586 истребительный авиационный полк
8 из 20

Женское лицо было у многих соединений ПВО.

© РИА Новости / В. Тихомиров
© РИА Новости / Борис Ярославцев

Женщины выполняли самую разную работу: пилили лес, копали рвы и траншеи в прифронтовых местностях.

Женщины выкапывают противотанковые рвы
9 из 20

Женщины выполняли самую разную работу: пилили лес, копали рвы и траншеи в прифронтовых местностях.

© РИА Новости / Борис Ярославцев
© РИА Новости / Яков Давидзон

Жительницы оккупированных городков и деревень нередко уходили в партизанские отряды.

В партизанском отряде. Украина
10 из 20

Жительницы оккупированных городков и деревень нередко уходили в партизанские отряды.

© РИА Новости / Яков Давидзон
© РИА Новости / Сергей Косырев / Перейти в фотобанк

Тысячи девушек на войне работали связистками. Это почти такая же страшная работа, как санинструктор: передвигаться на переднем крае с комплектом оборудования ничуть не легче, чем с раненым.

Девушка-связистка у полевого телефона в годы ВОВ
11 из 20

Тысячи девушек на войне работали связистками. Это почти такая же страшная работа, как санинструктор: передвигаться на переднем крае с комплектом оборудования ничуть не легче, чем с раненым.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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© РИА Новости

Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк отличался от 586-го тем, был бомбардировочным соединением. Летчицы за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб.

На фото — Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125 гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.

Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
12 из 20

Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк отличался от 586-го тем, был бомбардировочным соединением. Летчицы за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб.

На фото — Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125 гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.

© РИА Новости
© РИА Новости / Борис Кудояров

Санитарная сумка — главное оружие девушек на переднем крае. А с формой приходилось импровизировать: она толком не была отработана.

Девушки-санитарки во время Великой Отечественной войны
13 из 20

Санитарная сумка — главное оружие девушек на переднем крае. А с формой приходилось импровизировать: она толком не была отработана.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Анатолий Егоров

Множество женщин работали в штабах разных уровней.

Женщины-бойцы выпускают боевой листок. Южный фронт
14 из 20

Множество женщин работали в штабах разных уровней.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
© РИА Новости / Сергей Баранов

Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата.

Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата. 1-ый Прибалтийский фронт
15 из 20

Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата.

© РИА Новости / Сергей Баранов
© РИА Новости / Яков Давидзон

Пойти в партизанский отряд значило быть со своими: всегда надежнее и лучше, когда вокруг единомышленники.

На фото — медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт.

Медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт
16 из 20

Пойти в партизанский отряд значило быть со своими: всегда надежнее и лучше, когда вокруг единомышленники.

На фото — медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт.

© РИА Новости / Яков Давидзон
© РИА Новости / Георгий Зельма

В годы войны в рядах Красной армии сражались до миллиона женщин.

Участница боев за освобождение Одессы
17 из 20

В годы войны в рядах Красной армии сражались до миллиона женщин.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Иван Шагин

Женское ополчение рассматривалось как крайнее средство. Тем не менее, женщины проходили всеобщее военное обучение (всевобуч).

Бойцы всевобуча идут по улице Москвы, возле стадиона Автомобилист
18 из 20

Женское ополчение рассматривалось как крайнее средство. Тем не менее, женщины проходили всеобщее военное обучение (всевобуч).

© РИА Новости / Иван Шагин
© РИА Новости / Евгений Халдей

Фотокорреспонденты любили снимать девушек на войне: контраст между женской красотой и суровыми картинами фронта завораживает.

Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
19 из 20

Фотокорреспонденты любили снимать девушек на войне: контраст между женской красотой и суровыми картинами фронта завораживает.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Анатолий МорозовДважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи штурмового полка Леонид Беда среди летчиц бомбардировочной авиации.
Дважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи штурмового полка Леонид Беда среди летчиц бомбардировочной авиации
20 из 20
Дважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи штурмового полка Леонид Беда среди летчиц бомбардировочной авиации.
© РИА Новости / Анатолий Морозов
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75 лет Великой ПобедыКрасная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)
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