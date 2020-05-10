На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны

Женские авиационные соединения появились в Красной Армии в 1941 году. Боевой путь 586 истребительного полка под командой знаменитой летчицы Марины Расковой повторил основные сражения Великой Отечественной: Подмосковье — Саратов и Сталинград — Воронеж и Курск — Житомир — Европа.
Женские авиационные соединения появились в Красной Армии в 1941 году. Боевой путь 586 истребительного полка под командой знаменитой летчицы Марины Расковой повторил основные сражения Великой Отечественной: Подмосковье — Саратов и Сталинград — Воронеж и Курск — Житомир — Европа.
Военная профессия санинструктора для девушек была куда более массовой, чем летные специальности. Это одна из самых тяжелых на фронте работ — на переднем крае, при дефиците медикаментов и отсутствии механизации.
Военная профессия санинструктора для девушек была куда более массовой, чем летные специальности. Это одна из самых тяжелых на фронте работ — на переднем крае, при дефиците медикаментов и отсутствии механизации.
В тылу женщинам было не многим легче, чем на фронте. Трудиться на заводах приходилось за себя и за ушедшего на фронт мужчину, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить детей. Работа на оборонном заводе позволяла получить неплохое продовольственное снабжение. "Иждивенческий" паек — куда хуже.
В тылу женщинам было не многим легче, чем на фронте. Трудиться на заводах приходилось за себя и за ушедшего на фронт мужчину, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить детей. Работа на оборонном заводе позволяла получить неплохое продовольственное снабжение. "Иждивенческий" паек — куда хуже.
Бесстрашных летчиц немцы прозвали "ночными ведьмами" — их самолеты с заглушенным для маскировки двигателем издавали тихий шелест, похожий на звук метлы.
На фото — летчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза.
Бесстрашных летчиц немцы прозвали "ночными ведьмами" — их самолеты с заглушенным для маскировки двигателем издавали тихий шелест, похожий на звук метлы.
На фото — летчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза.
Девушки-снайперы, как и летчицы, были элитой. Их служба считалась почетной — не в последнюю очередь из-за опасности: снайперов противник стремился не просто нейтрализовать, а уничтожить.
Девушки-снайперы, как и летчицы, были элитой. Их служба считалась почетной — не в последнюю очередь из-за опасности: снайперов противник стремился не просто нейтрализовать, а уничтожить.
Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили техниками и инженерами.
Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили техниками и инженерами.
Женское лицо было у многих соединений ПВО.
Женщины выполняли самую разную работу: пилили лес, копали рвы и траншеи в прифронтовых местностях.
Женщины выполняли самую разную работу: пилили лес, копали рвы и траншеи в прифронтовых местностях.
Жительницы оккупированных городков и деревень нередко уходили в партизанские отряды.
Жительницы оккупированных городков и деревень нередко уходили в партизанские отряды.
Тысячи девушек на войне работали связистками. Это почти такая же страшная работа, как санинструктор: передвигаться на переднем крае с комплектом оборудования ничуть не легче, чем с раненым.
Тысячи девушек на войне работали связистками. Это почти такая же страшная работа, как санинструктор: передвигаться на переднем крае с комплектом оборудования ничуть не легче, чем с раненым.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк отличался от 586-го тем, был бомбардировочным соединением. Летчицы за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб.
На фото — Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125 гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк отличался от 586-го тем, был бомбардировочным соединением. Летчицы за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб.
На фото — Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125 гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Санитарная сумка — главное оружие девушек на переднем крае. А с формой приходилось импровизировать: она толком не была отработана.
Санитарная сумка — главное оружие девушек на переднем крае. А с формой приходилось импровизировать: она толком не была отработана.
Множество женщин работали в штабах разных уровней.
Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата.
Пойти в партизанский отряд значило быть со своими: всегда надежнее и лучше, когда вокруг единомышленники.
На фото — медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт.
Пойти в партизанский отряд значило быть со своими: всегда надежнее и лучше, когда вокруг единомышленники.
На фото — медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт.
В годы войны в рядах Красной армии сражались до миллиона женщин.
Женское ополчение рассматривалось как крайнее средство. Тем не менее, женщины проходили всеобщее военное обучение (всевобуч).
Женское ополчение рассматривалось как крайнее средство. Тем не менее, женщины проходили всеобщее военное обучение (всевобуч).
Фотокорреспонденты любили снимать девушек на войне: контраст между женской красотой и суровыми картинами фронта завораживает.
Фотокорреспонденты любили снимать девушек на войне: контраст между женской красотой и суровыми картинами фронта завораживает.