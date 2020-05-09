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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T03:37
https://ria.ru/20200509/1571231089.html
Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924565_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f8d2d13cc6666945e6ec42d651c438d8.jpg
РИА Новости

Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах

23:58 09.05.2020 (обновлено: 03:37 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга обязаны будут носить защитные маски и перчатки в общественных местах с 12 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры, введенные в Петербурге в рамках режима повышенной готовности, продлили до 31 мая.
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"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вестибюлях станций Петербургского метрополитена будет обеспечена продажа защитных масок и перчаток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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