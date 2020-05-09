Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга обязаны будут носить защитные маски и перчатки в общественных местах с 12 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры, введенные в Петербурге в рамках режима повышенной готовности, продлили до 31 мая.
"С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. К ним отнесены гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вестибюлях станций Петербургского метрополитена будет обеспечена продажа защитных масок и перчаток.
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