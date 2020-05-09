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2020-05-09T23:41
https://ria.ru/20200509/1571230748.html
Британские дипломаты запустили онлайн-марафон для сбора денег для врачей
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РИА Новости

Британские дипломаты запустили онлайн-марафон для сбора денег для врачей

23:41 09.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские дипломаты во всех странах мира организовали виртуальный марафон для сбора средств национальной системе здравоохранения NHS, подвергшейся сильной нагрузке из-за пандемии коронавируса.
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 346, до 31 587, общее количество заражений составило 215 260.
"Британские дипломаты завершают 24-часовой всемирный марафон и надеются, что он поможет NHS и благотворительным организациям. В субботу дипломаты в 155 посольствах и представительствах, а также члены их семей ... собирали средства для NHS и UNICEF. В акции приняли участие послы в Москве, Эр-Рияде, Тель-Авиве и Найроби, а также высокопоставленные дипломаты МИД", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.
В частности, замглавы МИД Саймон Макдоналд принял участие в марафоне у себя дома в Хемпшире.
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Каждый из участников должен пробежать милю (1,6 километра) и виртуально передать эстафетную палочку дипломатам, работающим в следующем часовом поясе. Таким образом, в акции примут участие сотрудники британских миссий во всех временных поясах.
Инициатором марафона, получившем название Diplomile, стал временный поверенный в делах Британии в Афганистане Иан Коллард. Из-за остановки авиасообщения он дистанционно - на расстоянии 5,6 тысячи километров - пробежал милю вместе с женой Тамарой, которая открыла страницу для сбора пожертвований. МИД поддержал инициативу и предложил дипломатам совершить пробежку. Тем, кто бежит вместе с коллегами по посольству, рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в два метра.
Посол Соединенного Королевства в России Дебора Броннерт пробежала милю после того, как ей передали эстафету коллеги из Тегерана. В Москве более 50 сотрудников посольства, дипломатов и членов их семей приняли участие в акции Diplomile. Более того, сотрудники московского посольства решили взять на себя повышенные обязательства и посменно бегать на протяжении 24 часов и завершить марафон в 09.00 мск 10 мая. Кто-то из них бегает, кто-то пытается пройти определенное количество шагов, кто-то принял решение плавать в бассейне или крутить педали велотренажера. Из-за карантина все британские дипломаты участвуют в марафоне на территории посольства или резиденции посла.
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Поддержал Diplomile и главный мышелов британского МИД кот Палмерстон. В Twitter кота размещено видео, где он пересекает финишную черту, а затем позирует с наградой за завершение марафона.
"Я тоже могу пробежать Diplomile. Мои коллеги по МИД и их семьи участвуют в круглосуточном марафоне. Все мы помогаем NHS и UNICEF", - отмечается в Twitter Палмерстона.
На 21.05 местного времени (23.05 мск) с помощью акции удалось собрать более 33 тысяч фунтов стерлингов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дебора БроннертКоронавирусыВеликобританияВ мире
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