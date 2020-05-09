В Петербурге продлили ограничительные меры

Отмечается, что решение связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. Так, с 1 марта коронавирусной инфекцией заболело 6 990 человек, из них выздоровело - 1 662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10 196 человек, выздоровело - 5 593. Сейчас на карантине находятся 3 988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. В частности, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров