В Петербурге продлили ограничительные меры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. Так, с 1 марта коронавирусной инфекцией заболело 6 990 человек, из них выздоровело - 1 662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10 196 человек, выздоровело - 5 593. Сейчас на карантине находятся 3 988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. В частности, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65.
Одной из причин ухудшения ситуации власти называют низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.