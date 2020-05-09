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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T23:55
https://ria.ru/20200509/1571230516.html
В Петербурге продлили ограничительные меры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141691_0:39:3071:1766_1036x0_80_0_0_032c7fc7e52ffeb54386bc9f14035a7f.jpg
РИА Новости

В Петербурге продлили ограничительные меры

23:27 09.05.2020 (обновлено: 23:55 09.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
Мужчина фотографирует памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. Так, с 1 марта коронавирусной инфекцией заболело 6 990 человек, из них выздоровело - 1 662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10 196 человек, выздоровело - 5 593. Сейчас на карантине находятся 3 988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. В частности, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65.
Одной из причин ухудшения ситуации власти называют низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1.
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Ранее сообщалось, что в Петербурге в целях нераспространения коронавирусной инфекции был введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг с другом не менее полутора метров
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Опять, в который раз обманули. Последний раз сказали, что всё зависит от людей, что, если будете НАРУШАТЬ на майские праздники, возможно придётся продлить. Я НЕ БОЛЕЛ и НЕ БОЛЕН вирусом, я НЕ был ЗА ГРАНИЦЕЙ, я СИДЕЛ ДОМА вот уже 1, 5 месяца. И вообще я БЫЛ за ПУТИНА! ЗА ЧТО НА МЕНЯ ЛИЧНО НАКЛАДЫВАЮТ ОЧЕРЕДНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, применяя насилие к законопослушному гражданину? Ограничивая мои конституционные права под надуманным фейковым предлогом.
10 мая, 01:20
Nikkollo N
69641127
Кто их просил заботится о нашем здаровье все время им было не до нас ,а здесь они начали спасать . Лично мне не нужна защита государства от инфекции я скорее умру с голоду . Спасибо за «ЗАБОТУ» сворачивайте театр
10 мая, 07:17
NNNikto Nice
55123014
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