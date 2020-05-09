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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:45
https://ria.ru/20200509/1571229523.html
На Украине оценили летальность коронавируса в стране в 2,4 процента
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине оценили летальность коронавируса в стране в 2,4 процента

22:44 09.05.2020 (обновлено: 22:45 09.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Летальность коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине сейчас составляет не более 2,4%, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"Сегодня мы имеем летальность от коронавирусной болезни на уровне не более чем 2,4%. Тогда как такая страна, как Великобритания, имеет уровень 15%. Думаю, это в значительной степени является ответом на вопрос, насколько мы действовали правильно", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".
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Кроме того, он отметил, что у большинства инфицированных болезнь проходит бессимптомно. Нагрузки на на систему здравоохранения нет. "Тестируем врачей каждые дней. Видим тенденцию, когда у большого количества людей наблюдается бессимптомное течение болезни. Следовательно, уже более 20 дней находимся в коридоре от 400 до 550 новых случаев по заболеваемости COVID-19 в сутки, то есть вышли на такое своеобразное плато: есть определенное количество заболевших, а с другой стороны, у нас каждый день увеличивается количество тех, кто выздоровел. Итак, нам удалось избежать любого пика, сильной нагрузки на медицинскую систему нет", - добавил он.
Всего, по данным минздрава страны, за время пандемии на Украине заболели 14 710 человек, выздоровели 2909 человек, летальных случаев - 376.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, около 265 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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