На Украине оценили летальность коронавируса в стране в 2,4 процента

Кроме того, он отметил, что у большинства инфицированных болезнь проходит бессимптомно. Нагрузки на на систему здравоохранения нет. "Тестируем врачей каждые дней. Видим тенденцию, когда у большого количества людей наблюдается бессимптомное течение болезни. Следовательно, уже более 20 дней находимся в коридоре от 400 до 550 новых случаев по заболеваемости COVID-19 в сутки, то есть вышли на такое своеобразное плато: есть определенное количество заболевших, а с другой стороны, у нас каждый день увеличивается количество тех, кто выздоровел. Итак, нам удалось избежать любого пика, сильной нагрузки на медицинскую систему нет", - добавил он.