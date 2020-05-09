Артиллеристы ЗВО провели в Москве салют в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в этом году расчеты провели более 10 тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок. Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ провели 30 залпов. В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.
"В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ", - пояснили в ЗВО.