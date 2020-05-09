Артиллеристы ЗВО провели в Москве салют в честь 75-летия Победы

В пресс-службе уточнили, что в этом году расчеты провели более 10 тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок. Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ провели 30 залпов. В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.