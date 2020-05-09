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75 лет Великой Победы
2020-05-10T09:45
https://ria.ru/20200509/1571229065.html
Артиллеристы ЗВО провели в Москве салют в честь 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229847_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2df8010fd78dd2682cc108d00cd2a35e.jpg
РИА Новости

Артиллеристы ЗВО провели в Москве салют в честь 75-летия Победы

22:32 09.05.2020 (обновлено: 09:45 10.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСалют в Москве в честь 75-летия Победы
Салют в Москве в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в этом году расчеты провели более 10 тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок. Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ провели 30 залпов. В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.
"В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ", - пояснили в ЗВО.
LIVE: Праздничный салют в честь Дня Победы
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
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75 лет Великой ПобедыСалютВладимир МихалкинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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