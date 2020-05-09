Прокуратура начала проверку после пожара в московской больнице

"Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одной из столичных больниц. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов", - приводятся слова начальника пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой.