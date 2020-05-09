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Прокуратура начала проверку после пожара в московской больнице
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в московской больнице

22:20 09.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку после пожара в лечебном корпусе городской клинической больницы №50 на севере столицы, сообщило ведомство в Instagram.
Ранее сообщалось о возгорании на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. В медучреждении проходят лечение в том числе больные коронавирусом. По информации МЧС, в 21.05 открытое горение ликвидировано, один человек погиб.
"Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одной из столичных больниц. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов", - приводятся слова начальника пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой.
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Пожар в больнице №50 в МосквеЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
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