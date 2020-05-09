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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:25
https://ria.ru/20200509/1571227709.html
В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238729_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_78d130cdc0df871859d0f4455131cd8b.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы

21:22 09.05.2020 (обновлено: 04:25 10.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пустой класс в школе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы", — сказала специалист в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.
Она добавила, что окончательное решение принимают главы субъектов и региональные санитарные врачи. По словам Руженцовой, это необходимо, чтобы учесть особенности протекания эпидемии в каждом регионе.
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Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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