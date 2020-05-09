В Госдуме назвали циничным пост Белого дома о победителях нацизма

"Это делается специально именно в святой для России день. Нельзя предположить, что люди не знают истории, нельзя предположить, что забыли, как американское и английское руководства благодарили Сталина за роль Советского Союза в Победе. Все, что делается, делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ", - сказал депутат РИА Новости.