В Госдуме назвали циничным пост Белого дома о победителях нацизма

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал циничной публикацию Белого дома, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
Ранее в Instagram Белого дома появился пост с видеозаписью, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
"Это делается специально именно в святой для России день. Нельзя предположить, что люди не знают истории, нельзя предположить, что забыли, как американское и английское руководства благодарили Сталина за роль Советского Союза в Победе. Все, что делается, делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ", - сказал депутат РИА Новости.
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