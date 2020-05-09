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2020-05-09T20:41
https://ria.ru/20200509/1571226851.html
В Госдуме назвали циничным пост Белого дома о победителях нацизма
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РИА Новости

В Госдуме назвали циничным пост Белого дома о победителях нацизма

20:41 09.05.2020
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Алексей Чепа
Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал циничной публикацию Белого дома, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
Ранее в Instagram Белого дома появился пост с видеозаписью, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
"Это делается специально именно в святой для России день. Нельзя предположить, что люди не знают истории, нельзя предположить, что забыли, как американское и английское руководства благодарили Сталина за роль Советского Союза в Победе. Все, что делается, делается цинично: такие политики в кавычках в очередной раз пытаются унизить и оскорбить наш народ", - сказал депутат РИА Новости.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыАлексей ЧепаАдминистрация президента СШАВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФСШАВ мире
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