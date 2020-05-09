Глава ЛНР поздравил главу ДНР с днем рождения и Днем Победы

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина с днем рождения и Днем Победы.
"Поздравляю своего коллегу, а в первую очередь друга Дениса Пушилина с днем рождения и Днем Великой Победы! От всей души желаю крепкого здоровья, стальных нервов, мирного неба и успехов в благородном деле – служении народу ДНР!" - написал Пасечник в Twitter.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.