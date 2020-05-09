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75 лет Великой Победы
2020-05-09T20:22
https://ria.ru/20200509/1571226520.html
Глава ЛНР поздравил главу ДНР с днем рождения и Днем Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/152991/63/1529916386_0:143:3134:1906_1036x0_80_0_0_7d4e2fa11cbc6a5ad5ca65a79e070f4d.jpg
РИА Новости

Глава ЛНР поздравил главу ДНР с днем рождения и Днем Победы

20:22 09.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча ВРИО главы ДНР Дениса Пушилина и ВРИО главы Луганской народной республики Леонида Пасечника накануне выборов в обеих республиках. 3 октября 2018
Встреча ВРИО главы ДНР Дениса Пушилина и ВРИО главы Луганской народной республики Леонида Пасечника накануне выборов в обеих республиках. 3 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина с днем рождения и Днем Победы.
"Поздравляю своего коллегу, а в первую очередь друга Дениса Пушилина с днем рождения и Днем Великой Победы! От всей души желаю крепкого здоровья, стальных нервов, мирного неба и успехов в благородном деле – служении народу ДНР!" - написал Пасечник в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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75 лет Великой ПобедыСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДень ПобедыВ мире
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