В Челябинске три человека получили ожоги после прорыва теплотрассы

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Три человека получили ожоги, двое из них были госпитализированы после прорыва 9 мая теплотрассы в частном секторе Три человека получили ожоги, двое из них были госпитализированы после прорыва 9 мая теплотрассы в частном секторе Ленинского района Челябинска , в настоящее время прорыв локализован, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В частном секторе Ленинского района сегодня рано утром на тепловых сетях по улице Дзержинского произошёл выход теплоносителя на поверхность. В результате происшествия пострадали три человека: 65-летний мужчина и 40-летняя женщина госпитализированы в городскую больницу №6 с ожогами третьей степени голени и стоп", - говорится в сообщении.

Также медики осмотрели и оказали помощь 86-летней женщине, которая получила ожог второй степени стоп, от госпитализации она отказалась, уточняется в сообщении.

В настоящий момент прорыв локализован, горячее водоснабжение всем потребителям Ленинского района восстановлено, добавляется в сообщении.

Также пресс-служба поясняет, что в результате аварии ущерб нанесен 30 домовладениям. Начиная с сегодняшнего дня специалисты УСТЭК уже начали придомовой обход, ситуацию держит на контроле администрация Ленинского района.