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2020-05-09T20:02
https://ria.ru/20200509/1571226160.html
В Челябинске три человека получили ожоги после прорыва теплотрассы
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РИА Новости

В Челябинске три человека получили ожоги после прорыва теплотрассы

20:02 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Три человека получили ожоги, двое из них были госпитализированы после прорыва 9 мая теплотрассы в частном секторе Ленинского района Челябинска, в настоящее время прорыв локализован, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"В частном секторе Ленинского района сегодня рано утром на тепловых сетях по улице Дзержинского произошёл выход теплоносителя на поверхность. В результате происшествия пострадали три человека: 65-летний мужчина и 40-летняя женщина госпитализированы в городскую больницу №6 с ожогами третьей степени голени и стоп", - говорится в сообщении.
Также медики осмотрели и оказали помощь 86-летней женщине, которая получила ожог второй степени стоп, от госпитализации она отказалась, уточняется в сообщении.
В настоящий момент прорыв локализован, горячее водоснабжение всем потребителям Ленинского района восстановлено, добавляется в сообщении.
Также пресс-служба поясняет, что в результате аварии ущерб нанесен 30 домовладениям. Начиная с сегодняшнего дня специалисты УСТЭК уже начали придомовой обход, ситуацию держит на контроле администрация Ленинского района.
По данным горадминистрации, все объекты компании АО "УСТЭК-Челябинск" застрахованы, поэтому, если вследствие инцидента здоровью или имуществу граждан нанесён ущерб, он будет возмещён страховой компанией в установленном законом порядке.
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