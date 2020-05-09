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75 лет Великой Победы
2020-05-09T19:46
https://ria.ru/20200509/1571225771.html
Кадыров отметил величие победы над фашизмом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:253:2464:1639_1036x0_80_0_0_273b3b1db2b63a31456e790a3cc58dc4.jpg
РИА Новости

Кадыров отметил величие победы над фашизмом

19:46 09.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил граждан и ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив величие победы над фашизмом.
"Сегодня, отдавая дань памяти и уважения нашим отцам, дедам и прадедам, мы ещё раз осознаём величие победы над фашизмом. Мы гордимся десятками тысяч представителей чеченского народа, которые вместе с другими народами многонациональной страны сокрушили и уничтожили коварного врага, не дали осуществиться гитлеровской авантюре. Они воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной войны от Бреста до Берлина", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров пожелал здоровья и благополучия соотечественникам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 19:1375 лет Великой Победы
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6722012
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Рамзан КадыровОбщество
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