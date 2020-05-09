Кадыров отметил величие победы над фашизмом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил граждан и ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив величие победы над фашизмом.
"Сегодня, отдавая дань памяти и уважения нашим отцам, дедам и прадедам, мы ещё раз осознаём величие победы над фашизмом. Мы гордимся десятками тысяч представителей чеченского народа, которые вместе с другими народами многонациональной страны сокрушили и уничтожили коварного врага, не дали осуществиться гитлеровской авантюре. Они воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной войны от Бреста до Берлина", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров пожелал здоровья и благополучия соотечественникам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.