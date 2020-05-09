В Волгограде в автоколонне "Бессмертного полка" проехали Т-34 и "Катюша"

В Волгограде несмотря на режим самоизоляции все же решили провести акцию бессмертный полк, но в новом формате - в виде автопробега. Колонна из военных машин и ретро-автомобилей марки УАЗ, ГАЗ, Willys выстроилась на площади Ленина в центре города, там, откуда обычно начиналось шествие "Бессмертного полка".

Автопробег стартовал сразу после минуты молчания в память о павших воинах, машины поехали с небольшой скоростью под песни военных лет. Замкнули колонну танк Т-34 и зенитная установка "Катюша", правда, они шли не своим ходом, их везли на платформе. За акцией из окон наблюдали местные жители. Завершился "Бессмертный полк" также традиционно - у подножия Мамаева кургана.