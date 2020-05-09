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2020-05-09T20:48
https://ria.ru/20200509/1571225731.html
В Волгограде в автоколонне "Бессмертного полка" проехали Т-34 и "Катюша"
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РИА Новости

В Волгограде в автоколонне "Бессмертного полка" проехали Т-34 и "Катюша"

19:47 09.05.2020 (обновлено: 20:48 09.05.2020)
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Волгограде состоялась в виде автопробега, в колонне по городу проехали военная техника и ретро-автомобили, а также легендарные танк Т-34 и зенитная установка "Катюша", передает корреспондент РИА Новости с места события.
В Волгограде несмотря на режим самоизоляции все же решили провести акцию бессмертный полк, но в новом формате - в виде автопробега. Колонна из военных машин и ретро-автомобилей марки УАЗ, ГАЗ, Willys выстроилась на площади Ленина в центре города, там, откуда обычно начиналось шествие "Бессмертного полка".
На машинах установили портреты 127 героев Советского Союза, воевавших в Сталинградской битве, ветеранов, на бортах написаны списки частей, участвовавших в боях за город. За рулем одного из автомобилей - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Автопробег стартовал сразу после минуты молчания в память о павших воинах, машины поехали с небольшой скоростью под песни военных лет. Замкнули колонну танк Т-34 и зенитная установка "Катюша", правда, они шли не своим ходом, их везли на платформе. За акцией из окон наблюдали местные жители. Завершился "Бессмертный полк" также традиционно - у подножия Мамаева кургана.
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкДень ПобедыАндрей БочаровТ-34ВолгоградОбщество
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